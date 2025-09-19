Soirée jeux de société à la bibliothèque de Saint-Mars-La-Jaille Vallons-de-l’Erdre

16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

La bibliothèque de Saint-Mars-la-Jaille vous propose une soirée autour de jeux de société pour les adultes et adolescents.

Vous pouvez venir découvrir ceux déjà disponibles ou emmener les vôtres que vous souhaitez partager. .

16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

English :

The Saint-Mars-la-Jaille library invites you to an evening of board games for adults and teenagers.

German :

Die Bibliothek von Saint-Mars-la-Jaille bietet Ihnen einen Abend rund um Gesellschaftsspiele für Erwachsene und Jugendliche.

Italiano :

La biblioteca di Saint-Mars-la-Jaille propone una serata di giochi da tavolo per adulti e ragazzi.

Espanol :

La biblioteca de Saint-Mars-la-Jaille propone una tarde de juegos de mesa para adultos y adolescentes.

