Soirée Jeux de Société à la maison forestière des Hogues Les Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez participer à une soirée jeux de société animé par Mathieu.

Vous y découvrirez de nombreux jeux de cartes, de plateau, de ressources, de stratégie…

Mathieu vous guidera dans votre choix et dans la mise en place de la partie.

Les participants amenant un jeu, s’engageant à le présenter et à aider à le jouer, bénéficieront d’une entrée gratuite (le préciser à l’inscription).

public adultes et plus de 12 ans (habitués aux jeux) accompagnés

Inscription au 06 67 05 56 76

Tarif individuel 3€, famille 5€

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 67 05 56 76

