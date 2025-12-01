Soirée Jeux de Société à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez participer à une soirée jeux de société animée par Iohanna, Jean-Luc et Andréas.

Vous y découvrirez de nombreux jeux de cartes, de plateau, de ressources, de stratégie…

Vous serez guidés dans vos choix et dans la mise en place des parties.

Les participants amenant un jeu, s’engageant à le présenter et à aider à le jouer, bénéficieront d’une entrée gratuite (le préciser à l’inscription).

Public adultes et enfants (habitués aux jeux) accompagnés

Inscription au 06 67 05 56 76

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Tarif individuel 3€, famille 5€

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€ .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 67 05 56 76

English : Soirée Jeux de Société à la maison forestière des Hogues

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Jeux de Société à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle