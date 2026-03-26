Soirée Jeux de Société à la Médiathèque de Berrien. Berrien

Soirée Jeux de Société à la Médiathèque de Berrien. Berrien vendredi 27 mars 2026.

Soirée Jeux de Société à la Médiathèque de Berrien.

Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :
2026-03-27

Le 27 mars de 20h00 à 23h00. Inscription au 06 21 71 07 55.   .

Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 21 71 07 55 

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English :

L’événement Soirée Jeux de Société à la Médiathèque de Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-03-20 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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