Soirée Jeux de Société à la Médiathèque de Berrien. Berrien
Soirée Jeux de Société à la Médiathèque de Berrien. Berrien vendredi 27 mars 2026.
Soirée Jeux de Société à la Médiathèque de Berrien.
Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 23:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Le 27 mars de 20h00 à 23h00. Inscription au 06 21 71 07 55. .
Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 21 71 07 55
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English :
L’événement Soirée Jeux de Société à la Médiathèque de Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-03-20 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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