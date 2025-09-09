Soirée jeux de société à la médiathèque de St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

33, rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Envie de découvrir les jeux de société proposés par la médiathèque l’Hirondelle, de rencontrer d’autres joueurs, de partager un moment convivial ?

Soirée jeux de société à la médiathèque l’Hirondelle mardi 9 septembre à partir de 18h30 !

Chacun amène à boire ou à manger.

Animation gratuite pour tout public. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Mathilde par mail bibliostlaurentdolt@gmail.com ou au 05 65 78 40 39. .

33, rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com

English :

Would you like to discover the board games offered by the l’Hirondelle multimedia library, meet other players and share a convivial moment?

German :

Haben Sie Lust, die von der Mediathek l’Hirondelle angebotenen Gesellschaftsspiele zu entdecken, andere Spieler zu treffen und einen geselligen Moment zu teilen?

Italiano :

Volete scoprire i giochi da tavolo proposti dalla biblioteca multimediale l’Hirondelle, incontrare altri giocatori e condividere un momento di amicizia?

Espanol :

¿Desea descubrir los juegos de mesa que ofrece la mediateca de l’Hirondelle, conocer a otros jugadores y compartir un momento amistoso?

