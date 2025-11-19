Soirée jeux de société à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge

Soirée jeux de société à la médiathèque

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 23:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Une séléction de nos ludothécaires Manu et Benoit parmi nos 600 boites de jeux et c’est parti pour jouer ensemble !

Libre et gratuit Venez ! .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

English : Soirée jeux de société à la médiathèque

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux de société à la médiathèque Gouffern en Auge a été mis à jour le 2025-11-19 par Terres d’Argentan Intercom