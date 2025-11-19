Soirée jeux de société à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge Orne
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 23:00:00
Une séléction de nos ludothécaires Manu et Benoit parmi nos 600 boites de jeux et c’est parti pour jouer ensemble !
Libre et gratuit Venez ! .
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
