Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon vendredi 3 avril 2026.
Soirée jeux de société, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Soirée jeux de société animée par Virginie en partenariat avec le collectif Mont’Art. Sur réservation. Public Famille (6+). .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 soireejeuxmontardon@gmail.com
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English : Soirée jeux de société, à la Micro-Folie
L’événement Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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