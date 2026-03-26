Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Soirée jeux de société

Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon vendredi 3 avril 2026.

Soirée jeux de société, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Soirée jeux de société animée par Virginie en partenariat avec le collectif Mont’Art. Sur réservation. Public Famille (6+).   .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83  soireejeuxmontardon@gmail.com

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English : Soirée jeux de société, à la Micro-Folie

L’événement Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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