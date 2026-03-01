Soirée Jeux de Société à la salle des fêtes de Droupt-Sainte-Marie

Droupt-Sainte-Marie Aube

Tarif : – – Eur

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 17:00:00

fin : 2026-03-19 19:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Jeudi 19 Mars 2026 De 17h à 19h30

L’association Art des Lys vous invite à partager un moment convivial lors de ses soirées jeux de société, organisées deux jeudi par mois dans différentes communes. L’occasion idéale de découvrir de nouveaux jeux, rencontrer des passionnés ou simplement passer un bon moment entre amis ou en famille.

Que vous soyez joueur débutant ou plus aguerri, nous mettons à disposition des jeux adaptés aux petits, dès 5 ans, mais aussi des jeux plus stratégiques pour les plus grands. Il y en a pour tous les goûts jeux de cartes, de plateau, d’ambiance, coopératifs, compétitifs et bien plus encore !

Venez en famille, entre amis ou en solo, pour une soirée ludique placée sous le signe de la bonne humeur !

Première soirée gratuite !!! 15 .

Droupt-Sainte-Marie 10170 Aube Grand Est assoartdeslys@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Jeux de Société à la salle des fêtes de Droupt-Sainte-Marie Droupt-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise