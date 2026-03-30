Soirée jeux de société à l’ASJ Nogent-le-Rotrou

Soirée jeux de société à l'ASJ 36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 2026-04-03

Soirée jeux de société à l’ASJ Nogent-le-Rotrou vendredi 3 avril 2026.

Soirée jeux de société à l’ASJ

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03 23:00:00

Date(s) :
2026-04-03

Soirée jeux de société à l’ASJ.
Venez vous détendre en famille, solo ou entre amis autour de ce moment de convivial.
De 19h à 23h Gratuit.
Soirée jeux de société à l’ASJ.
Venez vous détendre en famille, solo ou entre amis autour de ce moment de convivial.
De 19h à 23h Gratuit.   .

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45 

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English :

Board games evening at ASJ.
Come and relax with family, friends or alone.
7pm to 11pm Free.

L’événement Soirée jeux de société à l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-28 par OTs DU PERCHE

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