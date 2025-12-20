Soirée jeux de société à l’Autre Usine Cholet
Soirée jeux de société à l’Autre Usine Cholet vendredi 10 avril 2026.
Soirée jeux de société à l’Autre Usine
88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 23:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Nouvelle soirée jeux de société à l’Autre Usine !
Rendez-vous le vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h pour une nouvelle soirée jeux de société ! En famille, entre amis ou entre collègues, venez vous amuser pendant plusieurs heures.
Ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous, alors n’attendez plus et réservez votre place dès maintenant sur notre application ou notre site internet https://www.lautreusine.com/soiree-jeux-de-societe-vendredi-10-avril/ .
88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com
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L’événement Soirée jeux de société à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais