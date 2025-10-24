Soirée jeux de société à L’Auventine L’Auventine Saint-Auvent
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne
Emmenez votre jeu, ou venez en découvrir d’autres pendant une soirée amusante et conviviale. .
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com
