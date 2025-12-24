Soirée jeux de société A quoi on joue ?, Locminé
Soirée jeux de société A quoi on joue ?, Locminé mercredi 18 février 2026.
Soirée jeux de société A quoi on joue ?
Médiathèque Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
il y en aura pour tous les goûts ! Animé par Alexis. De 18h30 à 21h30. Sur inscription, à partir de 6/7 ans en présence d’un adulte. .
Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée jeux de société A quoi on joue ? Locminé a été mis à jour le 2025-12-20 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE