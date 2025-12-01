Soirée jeux de société à Villers-Bocage La Maison de Jeanne Villers-Bocage
Soirée jeux de société à Villers-Bocage vendredi 19 décembre 2025.
Soirée jeux de société à Villers-Bocage
La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage Calvados
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
2025-12-19
Venez passer un moment convival autour des jeux de société avec les associations Récré boca’jeux et Ludicity.
La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 6 89 32 76 25 recrebocajeux@gmail.com
English : Soirée jeux de société à Villers-Bocage
Come and spend a convivial moment playing board games with the Récré boca’jeux and Ludicity associations.
