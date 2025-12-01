Soirée jeux de société à Villers-Bocage La Maison de Jeanne Villers-Bocage

Soirée jeux de société à Villers-Bocage

La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Venez passer un moment convival autour des jeux de société avec les associations Récré boca’jeux et Ludicity.

Venez passer un moment convival autour des jeux de société avec les associations Récré boca’jeux et Ludicity. .

La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 6 89 32 76 25 recrebocajeux@gmail.com

English : Soirée jeux de société à Villers-Bocage

Come and spend a convivial moment playing board games with the Récré boca’jeux and Ludicity associations.

L’événement Soirée jeux de société à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2025-11-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie