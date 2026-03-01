Soirée jeux de société à Villers-Bocage La Maison de Jeanne Villers-Bocage
Soirée jeux de société à Villers-Bocage La Maison de Jeanne Villers-Bocage vendredi 27 mars 2026.
Soirée jeux de société à Villers-Bocage
La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 23:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Venez passer un moment convival autour des jeux de société avec l’association Récré boca’jeux et Ludicity.
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La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 6 89 32 76 25
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English : Soirée jeux de société à Villers-Bocage
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L’événement Soirée jeux de société à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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