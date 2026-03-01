Soirée jeux de société à Villers-Bocage La Maison de Jeanne Villers-Bocage

Soirée jeux de société à Villers-Bocage

La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Venez passer un moment convival autour des jeux de société avec l’association Récré boca’jeux et Ludicity.

Venez passer un moment convival autour des jeux de société avec l’association Récré boca’jeux et Ludicity. .

La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 6 89 32 76 25

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English : Soirée jeux de société à Villers-Bocage

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L’événement Soirée jeux de société à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie