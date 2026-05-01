Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée jeux de société à Villers-Bocage La Maison de Jeanne Villers-Bocage

Soirée jeux de société à Villers-Bocage La Maison de Jeanne Villers-Bocage vendredi 29 mai 2026.

Lieu : La Maison de Jeanne

Adresse : 13 rue Curie

Ville : 14310 Villers-Bocage

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Villers-Bocage

Soirée jeux de société à Villers-Bocage

La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Venez passer un moment convival autour des jeux de société avec l’association Récré boca’jeux et Ludicity.
Venez passer un moment convival autour des jeux de société avec l’association Récré boca’jeux et Ludicity.   .

La Maison de Jeanne 13 rue Curie Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 6 89 32 76 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société à Villers-Bocage

Join Récré boca’jeux and Ludicity for a great time playing board games.

L’événement Soirée jeux de société à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie