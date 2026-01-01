Soirée jeux de société Médiathèque Agon-Coutainville
vendredi 30 janvier 2026.
Soirée jeux de société
Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Début : 2026-01-30 17:30:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
2026-01-30
Soirée jeux de société à la bibliothèque. Tout public. .
