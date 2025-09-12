SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Alignan-du-Vent

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Alignan-du-Vent vendredi 12 septembre 2025.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent Hérault

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Participez à la 12ᵉ soirée de jeux de société ! Entrée libre pour petits et grands, l’occasion idéale de découvrir de nouveaux jeux, partager des moments conviviaux et relever des défis amusants. Que vous soyez passionné ou novice, venez passer un moment ludique et plein de rires en famille ou entre amis. .

9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19 mediatheque@ville-alignan-du-vent.fr

English :

12? evening of board games! Free entry, for young and old. Come and share laughter, challenges and discoveries around a variety of friendly games.

German :

12? Abend mit Gesellschaftsspielen! Freier Eintritt, für Groß und Klein. Kommen Sie und teilen Sie Lachen, Herausforderungen und Entdeckungen bei verschiedenen Spielen in geselliger Runde.

Italiano :

12? una serata di giochi da tavolo! Ingresso libero per grandi e piccini. Venite a condividere le risate, le sfide e le scoperte di una varietà di giochi amichevoli.

Espanol :

12? ¡una tarde de juegos de mesa! Entrada gratuita para grandes y pequeños. Ven a compartir las risas, los retos y los descubrimientos de una variedad de juegos amistosos.

