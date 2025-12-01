Soirée jeux de société Médiathèque L’Alpha Angoulême

Soirée jeux de société

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Un temps de découverte de jeux animé par vos bibliothécaires.

English :

A time to discover games led by your librarians.

German :

Eine Zeit zum Entdecken von Spielen, die von Ihren Bibliothekarinnen und Bibliothekaren geleitet wird.

Italiano :

Un momento per scoprire i giochi guidati dai vostri bibliotecari.

Espanol :

Un momento para descubrir juegos dirigidos por sus bibliotecarios.

