Soirée jeux de société Médiathèque L’Alpha Angoulême
Soirée jeux de société Médiathèque L’Alpha Angoulême vendredi 12 décembre 2025.
Soirée jeux de société
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Un temps de découverte de jeux animé par vos bibliothécaires.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
A time to discover games led by your librarians.
German :
Eine Zeit zum Entdecken von Spielen, die von Ihren Bibliothekarinnen und Bibliothekaren geleitet wird.
Italiano :
Un momento per scoprire i giochi guidati dai vostri bibliotecari.
Espanol :
Un momento para descubrir juegos dirigidos por sus bibliotecarios.
L’événement Soirée jeux de société Angoulême a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême