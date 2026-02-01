Soirée jeux de société Aux trois coups Arc-et-Senans

Soirée jeux de société

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:55:00

Date(s) :

2026-02-14

Que vous veniez en duo, entre amis, en famille, ou en joyeux célibataire assumé, cette soirée est faite pour tous ceux qui souhaitent partager un moment convivial autour de jeux de société… et de bonnes bières artisanales !

Vous avez envie de découvrir, de redécouvrir ou simplement de passer un bon moment autour d’un plateau, d’un paquet de cartes ou d’un dé à lancer ? Installez-vous confortablement on s’occupe du reste.

Dans l’ambiance chaleureuse du bar, vous pourrez

• Siroter une belle blonde bien fraîche, une IPA fruitée ou une stout gourmande pendant votre partie ;

• Croquer dans une assiette apéritive généreuse, parfaite pour accompagner vos stratégies (ou votre mauvaise foi légendaire…) ;

• Tester des jeux rapides, des jeux d’ambiance, des jeux coopératifs, des jeux compétitifs où chacun joue pour soi… ou pour séduire son partenaire du soir ;

• Découvrir de nouveaux jeux grâce à nos autres participants ambiance garantie entre éclats de rire, petites trahisons ludiques, coopérations improbables et décisions impossibles !

Et parce que les soirées les plus mémorables sont celles où l’on partage, n’hésitez pas à apporter vos propres jeux, surtout les plus originaux, les plus farfelus ou ceux que vous rêvez de faire découvrir. Plus il y aura de boîtes sur les tables, plus la nuit sera animée !

Que vous soyez joueurs occasionnels ou tacticiens passionnés, venez profiter d’une Saint-Valentin différente fun, conviviale, et pleine de bonne humeur, autour d’une bière et d’un bon jeu.

Une seule règle passer un excellent moment ! .

Aux trois coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON