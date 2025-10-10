Soirée jeux de société École maternelle Arinthod

Soirée jeux de société

École maternelle 2 Rue du Vivier Arinthod Jura

Début : 2025-10-10 18:00:00

Soirée jeux de société le 10 octobre dès 18h00 à l’école maternelle d’Arinthod.

Buvette et restauration sur place, bénéfices pour financer des ateliers, activités, sorties scolaires etc.

Entrée libre. .

École maternelle 2 Rue du Vivier Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 07 72

