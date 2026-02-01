Soirée jeux de société Médiathèque Arinthod

Soirée jeux de société

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 21:00:00

2026-02-27

Soirée jeux de société le 27 février de 18h-21h (Prévoyez votre en-cas) à la médiathèque d’Arinthod.

Avec l’association Or’jeux d’Orgelet Tous en jeux !

Testez et partagez les vôtres A partir de 7 ans, gratuit, sur inscription. .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61

