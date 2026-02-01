Soirée jeux de société Médiathèque Arinthod
Soirée jeux de société Médiathèque Arinthod vendredi 27 février 2026.
Soirée jeux de société
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 21:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Soirée jeux de société le 27 février de 18h-21h (Prévoyez votre en-cas) à la médiathèque d’Arinthod.
Avec l’association Or’jeux d’Orgelet Tous en jeux !
Testez et partagez les vôtres A partir de 7 ans, gratuit, sur inscription. .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Arinthod a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE