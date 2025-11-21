Soirée jeux de société salle de réunion de la mairie Arzacq-Arraziguet
Soirée jeux de société salle de réunion de la mairie Arzacq-Arraziguet vendredi 21 novembre 2025.
Soirée jeux de société
salle de réunion de la mairie Place de la République Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Ouvert à tous ! jeux de société sur place. Auberge espagnole. .
salle de réunion de la mairie Place de la République Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 90 13 96 tapajoue@gmail.com
English : Soirée jeux de société
German : Soirée jeux de société
Italiano :
Espanol : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran