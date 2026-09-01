UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arzacq-Arraziguet

Soirée jeux de société foyer rural Arzacq-Arraziguet

vendredi 18 septembre 2026 · foyer rural · Arzacq-Arraziguet

Soirée jeux de société foyer rural Arzacq-Arraziguet

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
foyer rural
Adresse
Rue Robert Larrieu
Ville
64410 Arzacq-Arraziguet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Arzacq-Arraziguet

Soirée jeux de société

foyer rural Rue Robert Larrieu Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Ouvert à tous ! Jeux de société sur place et à emprunter. Restauration et buvette sur place.   .

foyer rural Rue Robert Larrieu Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 90 13 96  tapajoue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-08-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Arzacq-Arraziguet (Pyrénées-Atlantiques)