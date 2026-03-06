Soirée jeux de société au café du coin Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes
Soirée jeux de société au café du coin Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes vendredi 20 mars 2026.
Soirée jeux de société au café du coin Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes Vendredi 20 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Gratuit – pour petits et grands, petite restauration sur place. Inscription conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-20T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-20T22:00:00.000+01:00
1
accueil@leslongspres.fr 0299384386
Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine