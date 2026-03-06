Soirée jeux de société au café du coin Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes Vendredi 20 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Gratuit – pour petits et grands, petite restauration sur place. Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-03-20T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T22:00:00.000+01:00

accueil@leslongspres.fr 0299384386

Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



