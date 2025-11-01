Soirée jeux de société au Centre Culturel de Brive Centre Culturel Brive-la-Gaillarde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-30T20:00:00 – 2026-01-30T23:59:00
Fin : 2026-01-30T20:00:00 – 2026-01-30T23:59:00
Hé, pssst ! Tu veux un bon plan ? La Guilde Ludique Briviste s’associe au Centre Culturel pour animer une soirée Jeux le vendredi 30 Janvier 2026 à partir de 20h. Tu peux venir avec toute ta famille et tout tes amis parce que c’est gratuit et cool.
Okay, à plus !
Centre Culturel 31 Av. Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 74 20 51 http://www.centreculturelbrive.org/
