Soirée jeux de société au Centre Culturel de Brive Centre Culturel Brive-la-Gaillarde

Soirée jeux de société au Centre Culturel de Brive Vendredi 30 janvier 2026, 20h00 Centre Culturel Corrèze

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-30T20:00:00 – 2026-01-30T23:59:00

Fin : 2026-01-30T20:00:00 – 2026-01-30T23:59:00

Hé, pssst ! Tu veux un bon plan ? La Guilde Ludique Briviste s’associe au Centre Culturel pour animer une soirée Jeux le vendredi 30 Janvier 2026 à partir de 20h. Tu peux venir avec toute ta famille et tout tes amis parce que c’est gratuit et cool.

Okay, à plus !

Centre Culturel 31 Av. Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 74 20 51 http://www.centreculturelbrive.org/

