Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains
Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains vendredi 29 août 2025.
Soirée jeux de société au Jardin des Lettres
Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-08-29 2025-09-26 2025-10-31 2025-11-28
Une excellente occasion de se rassembler et de s’amuser !
Les jeux de société sont parfaits pour créer des souvenirs en famille ou entre amis.
L’association GRABUJ fait un travail formidable en organisant de tels événements. .
Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 99 48
English : Soirée jeux de société au Jardin des Lettres
German : Soirée jeux de société au Jardin des Lettres
Italiano :
Espanol : Soirée jeux de société au Jardin des Lettres
L’événement Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Andernos-les-Bains