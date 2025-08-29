Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains

Soirée jeux de société au Jardin des Lettres

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-08-29

fin : 2025-10-31

2025-08-29 2025-09-26 2025-10-31 2025-11-28

Une excellente occasion de se rassembler et de s’amuser !

Les jeux de société sont parfaits pour créer des souvenirs en famille ou entre amis.

L’association GRABUJ fait un travail formidable en organisant de tels événements. .

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 99 48

