Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains
vendredi 25 septembre 2026 · Librairie Le Jardin des Lettres · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Soirée jeux de société au Jardin des Lettres
Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27
Une excellente occasion de se rassembler et de s’amuser !
Les jeux de société sont parfaits pour créer des souvenirs en famille ou entre amis.
L’association GRABUJ fait un travail formidable en organisant de tels événements. .
Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 99 48
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English : Soirée jeux de société au Jardin des Lettres
L’événement Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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