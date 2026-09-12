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Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains

vendredi 25 septembre 2026 · Librairie Le Jardin des Lettres · Andernos-les-Bains

Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Librairie Le Jardin des Lettres
Adresse
22 Avenue de Bordeaux
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Soirée jeux de société au Jardin des Lettres

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27

Une excellente occasion de se rassembler et de s’amuser !

Les jeux de société sont parfaits pour créer des souvenirs en famille ou entre amis.

L’association GRABUJ fait un travail formidable en organisant de tels événements.   .

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 99 48 

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English : Soirée jeux de société au Jardin des Lettres

L’événement Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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