Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains

vendredi 25 septembre 2026 · Librairie Le Jardin des Lettres · Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Soirée jeux de société au Jardin des Lettres

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27

Une excellente occasion de se rassembler et de s’amuser !

Les jeux de société sont parfaits pour créer des souvenirs en famille ou entre amis.

L’association GRABUJ fait un travail formidable en organisant de tels événements. .

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 99 48

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English : Soirée jeux de société au Jardin des Lettres

L’événement Soirée jeux de société au Jardin des Lettres Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains