Soirée jeux de société au Ti Wanik Bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Soirée jeux de société au Ti Wanik
Bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec 2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25 23:00:00
2025-10-25
Erwan et Emmanuelle vous ont concocté une sélection de jeux, qu’ils connaissent bien afin de vous expliquer les règles et vous guider dans la partie !
Au choix, vous pourrez faire autant de partie que vous voulez et jouer à Pandémic, DC, Clank, Everdell, Viking, Carcassonne, Miniville ou encore Dominion.
Pour ceux qui veulent faire découvrir d’autres jeux, n’hésitez pas à les rapporter.
Pensez à vous inscrire pour la soirée au 02 22 55 16 34
Pizzas sur place .
Bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec 2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 22 55 16 34
