Soirée jeux de société avec l’association Extension Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Soirée jeux de société avec l’association Extension

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

On éteint les écrans et on rallume le plaisir de jouer ensemble ! Découvrez des pépites ludiques et revisitez les classiques dans une ambiance 100% conviviale. Le seul risque ? Ne plus vouloir rentrer ! Entrée gratuite .

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

