Soirée jeux de société avec l’association Extension Tiers Lieu Le 5 Audincourt vendredi 20 mars 2026.
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
On éteint les écrans et on rallume le plaisir de jouer ensemble ! Découvrez des pépites ludiques et revisitez les classiques dans une ambiance 100% conviviale. Le seul risque ? Ne plus vouloir rentrer ! Entrée gratuite .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
