Soirée jeux de société avec Oika Oika Chez Biquette Pouilly-sur-Loire

Soirée jeux de société avec Oika Oika

Chez Biquette 15 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-09 23:00:00

2026-01-09

La crêperie Chez Biquette vous réserve une soirée spéciale jeux de société. Adepte de jeux ? Venez vous amuser en famille ou entre amis et participez à cette soirée tout en dégustant un succulent repas. Pensez à réserver votre table ! Rendez-vous à partir de 19h. .

Chez Biquette 15 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 59 28 contacts@chezbiquette.com

