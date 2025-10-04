Soirée Jeux de société avec Wilbox Médiatheque de Villiers-Saint-Frédéric Villiers-Saint-Frédéric

Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles. Tout public, à partir de 8 ans.

Début : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T20:00:00

Fin : 2025-10-04T18:00:00 – 2025-10-04T20:00:00

Quoi de plus sympathique et agréable qu’une agréable soirée jeux de société à la médiathèque, en famille ou entre amis, un soir d’automne ?

Wilfrid, de la boutique de jeux de société Wilbox, viendra les bras chargés de jeux le samedi 4 octobre prochain, entre 18h et 20h. Le temps de la soirée, la médiathèque se transforme en ludothèque : vous choisissez et vous jouez !

Vive « Biblis en Folie » !

Médiatheque de Villiers-Saint-Frédéric 5 Cour de la Ferme 78640 Villiers-Saint-Frédéric Villiers-Saint-Frédéric 78640 Yvelines Île-de-France 0134898846 https://www.mairie-villiers-saint-frederic.fr/enfance-jeunesse/mediatheque-de-villiers-saint-frederic-reseau-au-fil-des-pages-78/

