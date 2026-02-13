Soirée jeux de société, Avec’L ludothèque, Saint-Médard-en-Jalles

Soirée jeux de société Vendredi 27 février, 20h30 Avec’L ludothèque Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T20:30:00+01:00 – 2026-02-27T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-27T20:30:00+01:00 – 2026-02-27T23:59:00+01:00

Au programme : plus de 1 200 jeux de plateau et jeux de cartes à découvrir. Que vous soyez débutant, joueur occasionnel ou amateur chevronné, en famille ou entre amis, il y en a pour tous les goûts.

Rendez-vous à partir de 20h30 pour une soirée ludique à partager sans modération !

Avec’L ludothèque Place Charles Garraud – Bât. FE – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@avecl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 83 60 60 »}]

Venez passer une soirée ludique et conviviale au sein de la ludothèque Avec’L !

Parentalité : Avec’L