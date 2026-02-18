Soirée jeux de société MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10 21:00:00
2026-04-10
Tout public
Jouez, rejouez ou découvrez des jeux lors de soirées conviviales ouvertes à tous, que vous veniez en famille, seul ou entre amis !
Des jeux de société et des jeux vidéo sont à votre disposition pour que vous puissiez vous amuser librement guidé par Renaud ou d’autres participants.
Vous souhaitez faire découvrir un jeu ou créer une animation autour du jeu ? Contactez Renaud à mediateur@mjc-ay.com
N’hésitez pas à venir avec vos jeux, des boissons et de quoi grignoter chaque soirée est proposée autour d’un grignotage partagé. .
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
