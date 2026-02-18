Soirée jeux de société MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Soirée jeux de société

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Tout public

Jouez, rejouez ou découvrez des jeux lors de soirées conviviales ouvertes à tous, que vous veniez en famille, seul ou entre amis !

Des jeux de société et des jeux vidéo sont à votre disposition pour que vous puissiez vous amuser librement guidé par Renaud ou d’autres participants.

Vous souhaitez faire découvrir un jeu ou créer une animation autour du jeu ? Contactez Renaud à mediateur@mjc-ay.com

N’hésitez pas à venir avec vos jeux, des boissons et de quoi grignoter chaque soirée est proposée autour d’un grignotage partagé. .

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT de la Marne