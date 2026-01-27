Soirée Jeux de société médiathèque Bagnoles de l’Orne Normandie

Soirée Jeux de société

médiathèque 5 rue Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Cette soirée du vendredi 13 février Si vous aimez le partage et vous amuser, cette soirée est pour vous !

A votre disposition des jeux de société variés pour petits et grands vous permettront de passer une soirée loin des écrans et de nos soucis quotidiens. Ouvert aux familles mais aussi aux adultes ! .

médiathèque 5 rue Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne