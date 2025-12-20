Soirée jeux de société

Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Soirée jeux de sociétés à Bahus Soubiran avec buvette et pâtisserie

Gratuit et ouvert à tous

06 79 99 64 65 .

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 64 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2025-12-17 par Tourisme Aire Eugénie