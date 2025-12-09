Soirée jeux de société Au bar l’école buissonnière Batsère
Soirée jeux de société Au bar l’école buissonnière Batsère mardi 9 décembre 2025.
Soirée jeux de société
Au bar l’école buissonnière 177 le village Batsère Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-09 20:00:00
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Soirée jeux de société tous les 2ème mardis du mois !
Jeux de cartes (belote, tarot, Uno…) & jeux de plateau (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Possibilité de consommer des boissons sur place.
Plus de renseignements
La Cartavane, ludothèque itinérante lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies marievergez@wanadoo.fr
Jeux au coeur des Baronnies 65 delta1954.hd@gmail.com
English :
Board game evenings: every 2nd Tuesday of the month!
Card games (belote, tarot, Uno…) & board games (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Drinks available on site.
For further information:
La Cartavane, ludothèque itinérante lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies marievergez@wanadoo.fr
Jeux au coeur des Baronnies 65 delta1954.hd@gmail.com
German :
Gesellschaftsspieleabend: jeden 2. Dienstag im Monat!
Kartenspiele (Belote, Tarot, Uno…) & Brettspiele (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Es besteht die Möglichkeit, vor Ort Getränke zu konsumieren.
Weitere Informationen
La Cartavane, fahrende Ludothek: lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies: marievergez@wanadoo.fr
Jeux au coeur des Baronnies 65: delta1954.hd@gmail.com
Italiano :
Serate di giochi da tavolo: ogni 2° martedì del mese!
Giochi di carte (belote, tarocchi, Uno…) e giochi da tavolo (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Bevande disponibili sul posto.
Per maggiori informazioni:
La Cartavane, ludoteca itinerante: lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies: marievergez@wanadoo.fr
Giochi nel cuore delle Baronnies 65: delta1954.hd@gmail.com
Espanol :
Tardes de juegos de mesa: ¡todos los segundos martes de cada mes!
Juegos de cartas (belote, tarot, Uno…) y juegos de mesa (Carcassonne, Qwirkle, Mystérium…)
Bebidas disponibles in situ.
Para más información:
La Cartavane, ludoteca ambulante: lacartavane@gmail.com
Le Foyer Rural des Baronnies: marievergez@wanadoo.fr
Jeux au coeur des Baronnies 65: delta1954.hd@gmail.com
