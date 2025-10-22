Soirée jeux de société Médiathèque municipale Batz-sur-Mer
Soirée jeux de société Médiathèque municipale Batz-sur-Mer mercredi 22 octobre 2025.
Soirée jeux de société
Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 18:00:00
fin : 2025-10-22 21:00:00
Date(s) :
2025-10-22
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 22 octobre de 18h à 21h
Médiathèque municipale
Venez découvrir en famille de nouveaux jeux de société. Des jeux d’ambiance ou de stratégie il y en aura pour tous les goûts. Un moment convivial à ne pas manquer ! Pour prolonger le plaisir sans avoir de petit creux, n’hésitez pas à apporter votre casse-croûte.
Tout public Entrée libre. .
Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeux de société Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-18 par ADT44