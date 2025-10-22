Soirée jeux de société Médiathèque municipale Batz-sur-Mer

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 21:00:00

Mercredi 22 octobre de 18h à 21h

Venez découvrir en famille de nouveaux jeux de société. Des jeux d’ambiance ou de stratégie il y en aura pour tous les goûts. Un moment convivial à ne pas manquer ! Pour prolonger le plaisir sans avoir de petit creux, n’hésitez pas à apporter votre casse-croûte.

Tout public Entrée libre. .

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

