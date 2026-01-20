Soirée jeux de société Biblio’fil Bibliothèque des Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Soirée jeux de société Biblio’fil

Bibliothèque des Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06 21:30:00

2026-02-06 2026-03-20 2026-04-24 2026-06-11

La bibliothèque de Vallons-de-l’Erdre vous propose une soirée autour de jeux de société pour les adultes et adolescents.

Vous pouvez venir découvrir ceux déjà disponibles ou emmener les vôtres que vous souhaitez partager.

Sur inscription en ligne ou au 02 40 97 37 26. .

The Vallons-de-l’Erdre library invites you to an evening of board games for adults and teenagers.

