Soirée jeux de société – Biblio’fil Bibliothèque des Mots Passant Vallons-de-l’Erdre
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque des Mots Passant · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
Soirée jeux de société – Biblio’fil
Bibliothèque des Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2027-01-29 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-11-27 2027-01-29
Venez jouer à la bibliothèque! Vous pouvez emmener des jeux à faire découvrir ou profiter de ceux emmener par les autres participants. Chacun peut apporter une spécialité culinaire à partager!
La soirée est ouverte aux adultes et ados de plus de 15 ans.
Inscription recommandée. .
Bibliothèque des Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
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English :
Come play at the library! You can bring games for others to try out or enjoy the ones brought by other participants. Everyone is welcome to bring a special dish to share!
L’événement Soirée jeux de société – Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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