UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vallons-de-l'Erdre

Soirée jeux de société – Biblio’fil Bibliothèque des Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque des Mots Passant · Vallons-de-l'Erdre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Bibliothèque des Mots Passant
Adresse
16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac
Ville
44540 Vallons-de-l'Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Vallons-de-l’Erdre

Soirée jeux de société – Biblio’fil

Bibliothèque des Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2027-01-29 20:30:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-11-27 2027-01-29

Venez jouer à la bibliothèque! Vous pouvez emmener des jeux à faire découvrir ou profiter de ceux emmener par les autres participants. Chacun peut apporter une spécialité culinaire à partager!
La soirée est ouverte aux adultes et ados de plus de 15 ans.

Inscription recommandée.   .

Bibliothèque des Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come play at the library! You can bring games for others to try out or enjoy the ones brought by other participants. Everyone is welcome to bring a special dish to share!

L’événement Soirée jeux de société – Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique)