Soirée jeux de société Bibliothèque Amélie Paris jeudi 6 novembre 2025.
Que vous soyez joueur occasionnel ou fan de jeux de société. Que vous privilégiez le bluff, la coopération, la déduction ou la stratégie, venez partager un moment convivial !
Profitez de l’occasion pour redécouvrir les grands classiques ou explorer nos nouveautés, en autonomie ou en notre compagnie.
Venez jouer avec nous à la Bibliothèque Amélie et défier les bibliothécaires !
Le jeudi 06 novembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-06T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-06T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-06T19:00:00+02:00_2025-11-06T21:00:00+02:00
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7