Soirée jeux de société Bibliothèque Amélie Paris

Que vous soyez joueur occasionnel ou fan de jeux de société. Que vous privilégiez le bluff, la coopération, la déduction ou la stratégie, venez partager un moment convivial !

Profitez de l’occasion pour redécouvrir les grands classiques ou explorer nos nouveautés, en autonomie ou en notre compagnie.

Venez jouer avec nous à la Bibliothèque Amélie et défier les bibliothécaires !

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-19T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-19T19:00:00+02:00_2026-03-19T21:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Amélie et trouvez le meilleur itinéraire

