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Soirée jeux de société Bibliothèque Amélie Paris

Soirée jeux de société Bibliothèque Amélie Paris

Soirée jeux de société Bibliothèque Amélie Paris vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Amélie

Adresse : 164 rue de Grenelle

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : <p>Sur inscription au<b> 01 47 05 89 66</b> ou en écrivant à <b>bibliotheque.amelie@paris.fr</b></p>

Que vous soyez joueur occasionnel ou fan de jeux de société. Que vous privilégiez le bluff, la coopération, la déduction ou la stratégie, venez partager un moment convivial !

Profitez de l’occasion pour redécouvrir les grands classiques ou explorer nos nouveautés, en autonomie ou en notre compagnie.

Venez jouer avec nous à la Bibliothèque Amélie et défier les bibliothécaires !
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle  75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7


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