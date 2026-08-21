Soirée jeux de société, Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Fleurs, Saint-Pierre-des-Fleurs

Informations pratiques

Soirée jeux de société Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Fleurs Eure

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Entre amis, en famille ou tout seul, venez participer à notre soirée de jeux de société !

Avec Les Amis du Jeu – Bourgtheroulde

Place limité, inscription obligatoire directement en bibliothèque, par mail ou par téléphone : bibliospf@wanadoo.fr ou 06 28 77 56 30

Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Fleurs 57 route de brionne, 27370 Saint-Pierre-des-Fleurs Saint-Pierre-des-Fleurs 27370 Eure Normandie 06.28.77.56.30 https://www.mediatheques-reseau-roumois.fr/ https://www.facebook.com/bibstpierredesfleurs;https://www.instagram.com/bibstpierredesfleurs/;https://saintpierredesfleurs.com/category/bibliotheque/ [{« type »: « email », « value »: « bibliospf@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.28.77.56.30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/bibstpierredesfleurs/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/bibstpierredesfleurs »}] [{« link »: « mailto:bibliospf@wanadoo.fr »}] présence de parkings (celui de l’école)

Biblis en folie 2026

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