Soirée jeux de société Bibliothèque Drouot Paris

Venez découvrir ou redécouvrir les jeux de société sélectionnés par vos bibliothécaires (Flip 7, Luz, Dékal, Château Combo, Faraway, Présages, Takenoko, The Iland, Les aventuriers du rail, Keep cool, Code names, Syjo, Le 6 qui prend, Kingdomino, Santorini, 7 wonders architects, Carcassonne, The crew et bien d’autres). Il y en a pour tous les goûts : ambiance, stratégie, collaboratif, rapide ou non, plus ou moins simples …

Dans une ambiance conviviale des bibliothécaires vous expliqueront des règles de jeux et pourront également jouer avec vous. Vous avez également la possibilité de venir jouer en toute autonomie.

Lors de votre inscription précisez votre niveau (grand débutant, débutant, habitué, expert) et s’il y a des types de jeux que vous préférez. Cela nous permettra d’organiser au mieux cet évènement.

Liste de nos jeux (des nouveautés arriveront prochainement) : https://tinyurl.com/3jsf2j87

Vous êtes libre d’apporter à manger.

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

Partagez un moment d’amusement autour du jeu de société en compagnie de vos bibliothécaires.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr