Soirée Jeux de société Bibliothèque Italie Paris samedi 29 novembre 2025.

Dans le cadre de Case Départ, le rendez-vous Jeux de cet hiver, la bibliothèque Italie organise une soirée jeux de société ! Venez (re)découvrir nos jeux ou faites découvrir les vôtres.

N’oubliez pas d’apporter votre spécialité pour participer et profiter du buffet participatif !

Accès libre samedi 29 novembre à partir de 18h, de 14 à 99 ans !

La bibliothèque Italie vous invite à venir jouer ensemble. Venez nombreuses et nombreux !
Le samedi 29 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit

Accès libre

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol  75013 Paris
+33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr