Soirée Jeux de société Bibliothèque Italie Paris

Dans le cadre de Case Départ, le rendez-vous Jeux de cet hiver, la bibliothèque Italie organise une soirée jeux de société ! Venez (re)découvrir nos jeux ou faites découvrir les vôtres.

N’oubliez pas d’apporter votre spécialité pour participer et profiter du buffet participatif !

Accès libre samedi 29 novembre à partir de 18h, de 14 à 99 ans !

La bibliothèque Italie vous invite à venir jouer ensemble. Venez nombreuses et nombreux !

Le samedi 29 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Accès libre

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

+33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr