Soirée jeux de société Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Soirée jeux de société Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 11 octobre 2025.

Vous voulez jouer en famille ? Vous cherchez des joueurs pour des

parties de longue haleine ? Vous passez dans le coin par hasard et vous

voyez de la lumière ? Entrez et jouez !

Et pour tenir jusqu’au bout de la partie, n’hésitez pas à apporter boissons et petits plats à partager pour notre buffet participatif.

Entrée libre, réservation conseillée à partir du 12 septembre.

Les bibliothèques des 5e et 6e arrondissement s’associent, afin de vous proposer une soirée jeux par mois :

Quel que soit votre âge, votre nombre, votre niveau, venez et découvrez de nombreux jeux, en compagnie de nos habitués et des bibliothécaires. Des tous petits aux plus grands, vous trouverez des jeux d’ambiance, de ressources, de stratégie, de bluff… Vous pouvez également apporter vos propres jeux pour les faire découvrir à d’autres. Buffet participatif : contribuez avec vos spécialités, boissons ou nourriture !

Retrouvez les dates, lieux et horaires des soirées jeux à venir, de septembre 2025 à février 2026. :

– 20 septembre : bibliothèque Rainer Maria Rilke(5e arr.), 18h-22h

– 11 octobre : bibliothèque Mohammed Arkoun(5e arr.), 18h-22

– 15 novembre : bibliothèque André Malraux (6e arr.), 18h-22h, en présence d’interprètes LSF

– 13 décembre : bibliothèque de L’Heure Joyeuse(5e arr.), 18h-20h30

– 17 janvier 2026 : bibliothèque Buffon(5e arr.), 18h-22h, en présence d’interprètes LSF

– 14 février 2026 : bibliothèques des littératures policières (dite BiLiPo)(5e arr.), 17h-20h30

Renseignements horaires d’accès et modalités d’inscription auprès de chacune des bibliothèques organisatrices.

Ces évènements font partie des Jeux de société et vidéo dans les bibliothèques de la ville de Paris

Que vous soyez jeux de hasard ou jeux de stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer à la bibliothèque !

Le samedi 11 octobre 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun