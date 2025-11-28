Soirée jeux de société Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Soirée jeux de société Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris vendredi 28 novembre 2025.

Venez avec votre jeu préféré pour le faire découvrir et le partager avec nous.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ramener un petit quelque chose à grignoter !

Pour fêter l’arrivée des jeux de société à la bibliothèque, nous vous convions à une soirée conviviale.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-28T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T19:00:00+02:00_2025-11-28T21:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris