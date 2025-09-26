Soirée jeux de société Bibliothèque Vaugirard Paris

Soirée jeux de société Bibliothèque Vaugirard Paris vendredi 26 septembre 2025.

Les bibliothécaires du XVe arrondissement vous proposent une soirée jeux de société.

Vous avez envie de nous faire découvrir un jeu ? Avec plaisir ! N’hésitez pas à ramener vos propres jeux si vous le souhaitez.

Tout public à partir de 8 ans

Venez jouer et découvrir les jeux de la bibliothèque Vaugirard !

Le vendredi 26 septembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/