Soirée jeux de société Bibliothèque Vaugirard Paris
Soirée jeux de société Bibliothèque Vaugirard Paris vendredi 26 septembre 2025.
Les bibliothécaires du XVe arrondissement vous proposent une soirée jeux de société.
Vous avez envie de nous faire découvrir un jeu ? Avec plaisir ! N’hésitez pas à ramener vos propres jeux si vous le souhaitez.
Tout public à partir de 8 ans
Venez jouer et découvrir les jeux de la bibliothèque Vaugirard !
Le vendredi 26 septembre 2025
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public. A partir de 8 ans.
Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/