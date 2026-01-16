Soirée jeux de société Bibliothèque Vaugirard Paris
Soirée jeux de société Bibliothèque Vaugirard Paris samedi 7 février 2026.
Les bibliothécaires du XVe arrondissement vous proposent une soirée jeux de société.
Vous avez envie de nous faire découvrir un jeu ? Avec plaisir ! N’hésitez pas à ramener vos propres jeux si vous le souhaitez.
Tout public à partir de 8 ans
Venez jouer et découvrir les jeux de la bibliothèque Vaugirard !
Le samedi 07 février 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public. A partir de 8 ans.
Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Vaugirard et trouvez le meilleur itinéraire