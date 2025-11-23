Soirée jeux de société rue Saint Eutrope Biscarrosse
Soirée jeux de société rue Saint Eutrope Biscarrosse vendredi 12 décembre 2025.
Soirée jeux de société
rue Saint Eutrope 101 Biscarrosse Landes
Seul ou en famille, venez découvrir notre fonds de jeux de société ! Autour d’un thé, d’un café, ou d’un chocolat chaud, profitez d’une soirée ludique. Possibilité d’apporter ses propres jeux. .
rue Saint Eutrope 101 Biscarrosse 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr
