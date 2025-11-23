Soirée jeux de société rue Saint Eutrope Biscarrosse

Soirée jeux de société

rue Saint Eutrope 101 Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Seul ou en famille, venez découvrir notre fonds de jeux de société ! Autour d’un thé, d’un café, ou d’un chocolat chaud, profitez d’une soirée ludique. Possibilité d’apporter ses propres jeux. .

rue Saint Eutrope 101 Biscarrosse 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr

L’événement Soirée jeux de société Biscarrosse a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grands Lacs