Soirée jeux de société rue Saint Eutrope Biscarrosse vendredi 12 décembre 2025.

rue Saint Eutrope 101 Biscarrosse Landes

Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

2025-12-12

Seul ou en famille, venez découvrir notre fonds de jeux de société ! Autour d’un thé, d’un café, ou d’un chocolat chaud, profitez d’une soirée ludique. Possibilité d’apporter ses propres jeux.   .

rue Saint Eutrope 101 Biscarrosse 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48  ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr

